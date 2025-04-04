Чернышенко: для таксопарка в Гаване Россия передаст 50 автомобилей «Москвич»

Стороны также обсудили ключевые направления сотрудничества – от промышленности и энергетики до образования, сельского хозяйства и туризма. Ожидается подписание ряда соглашений по итогам переговоров. Совместное заседание комиссии проходит под сопредседательством Чернышенко и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса.



В конце марта вице-премьер призвал как можно быстрее запустить российские инвестиционные проекты на Кубе. Отмечается, что Куба остается популярным туристическим направлением для россиян, чему способствуют запуск карты «Мир» и возобновление прямых рейсов авиакомпании «Россия». Он отметил рост числа российских инвесторов, заинтересованных в работе на кубинском рынке.