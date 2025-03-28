Чернышенко призвал ускорить запуск российских инвестпроектов на Кубе
В настоящее время необходимо как можно быстрее запустить российские инвестиционные проекты на Кубе. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.
По словам вице-премьера, Куба остается популярным направлением для россиян, чему способствуют запуск карты «Мир» и возобновление прямых рейсов авиакомпании «Россия». Он отметил рост числа российских инвесторов, заинтересованных в работе на кубинском рынке.
«Вместе мы преодолеваем санкционные барьеры, укрепляя международную стабильность и многополярный мир», – заявил Чернышенко.
Россия занимает второе место по числу туристов на Кубе, а количество поездок кубинцев в РФ выросло более чем на 50% – до 21 500. Помимо туризма, страны активно взаимодействуют в сфере энергетики. Представитель Кубы также отметил высокую динамику развития экономики России, несмотря на санкции.
Чернышенко попросил Эрнандеса содействовать скорейшему запуску российских инвестпроектов. Также он пригласил кубинское руководство и бизнес принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве.
21 января американский президент Дональд Трамп снова включил Кубу в список стран – спонсоров терроризма. Хотя бывший американский президент Джо Байден за неделю до этого предложил исключить республику из данного списка.