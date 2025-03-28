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Чернышенко призвал ускорить запуск российских инвестпроектов на Кубе

Ведомости

В настоящее время необходимо как можно быстрее запустить российские инвестиционные проекты на Кубе. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

По словам вице-премьера, Куба остается популярным направлением для россиян, чему способствуют запуск карты «Мир» и возобновление прямых рейсов авиакомпании «Россия». Он отметил рост числа российских инвесторов, заинтересованных в работе на кубинском рынке.

«Вместе мы преодолеваем санкционные барьеры, укрепляя международную стабильность и многополярный мир», – заявил Чернышенко.

Россия занимает второе место по числу туристов на Кубе, а количество поездок кубинцев в РФ выросло более чем на 50% – до 21 500. Помимо туризма, страны активно взаимодействуют в сфере энергетики. Представитель Кубы также отметил высокую динамику развития экономики России, несмотря на санкции.

Чернышенко попросил Эрнандеса содействовать скорейшему запуску российских инвестпроектов. Также он пригласил кубинское руководство и бизнес принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве.

21 января американский президент Дональд Трамп снова включил Кубу в список стран – спонсоров терроризма. Хотя бывший американский президент Джо Байден за неделю до этого предложил исключить республику из данного списка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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