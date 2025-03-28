Чернышенко призвал ускорить запуск российских инвестпроектов на Кубе

Россия занимает второе место по числу туристов на Кубе, а количество поездок кубинцев в РФ выросло более чем на 50% – до 21 500. Помимо туризма, страны активно взаимодействуют в сфере энергетики. Представитель Кубы также отметил высокую динамику развития экономики России, несмотря на санкции.