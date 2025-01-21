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Трамп снова включил Кубу в список стран – спонсоров терроризма

Ведомости

Куба снова внесена Соединенными Штатами в список государств – спонсоров терроризма. О соответствующем решении американского президента Дональда Трампа сообщается на сайте Белого дома.

Всего неделю назад, 14 января, предыдущий лидер США Джо Байден предложил исключить республику из данного списка. Тогда Белый дом опубликовал документ под названием «Подтверждение отмены определения Кубы как государства – спонсора терроризма». В нем Байден утверждает, что правительство острова не вело поддержку терроризма в течение полугода и предоставило заверения в том, что не будет этого делать и в дальнейшем.

Politico называет решение Трампа ожидаемым и отмечает, что оно свидетельствует о возвращении враждебной позиции, которая была характерна для его первого президентского срока.

Дипломатические отношения между странами были прекращены в 1961 г. Впервые республику включили в список стран – спонсоров терроризма в 1982 г. С приходом на пост президента США Барака Обамы США восстановили дипотношения с Кубой. В 2015 г. госдепартамент исключил республику из списка стран – спонсоров терроризма. После прихода к власти Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили. Вашингтон вернул Кубу в свой список спонсоров терроризма в январе 2021 г., в последние дни первого срока Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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