Трамп снова включил Кубу в список стран – спонсоров терроризма
Куба снова внесена Соединенными Штатами в список государств – спонсоров терроризма. О соответствующем решении американского президента Дональда Трампа сообщается на сайте Белого дома.
Всего неделю назад, 14 января, предыдущий лидер США Джо Байден предложил исключить республику из данного списка. Тогда Белый дом опубликовал документ под названием «Подтверждение отмены определения Кубы как государства – спонсора терроризма». В нем Байден утверждает, что правительство острова не вело поддержку терроризма в течение полугода и предоставило заверения в том, что не будет этого делать и в дальнейшем.
Politico называет решение Трампа ожидаемым и отмечает, что оно свидетельствует о возвращении враждебной позиции, которая была характерна для его первого президентского срока.
Дипломатические отношения между странами были прекращены в 1961 г. Впервые республику включили в список стран – спонсоров терроризма в 1982 г. С приходом на пост президента США Барака Обамы США восстановили дипотношения с Кубой. В 2015 г. госдепартамент исключил республику из списка стран – спонсоров терроризма. После прихода к власти Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили. Вашингтон вернул Кубу в свой список спонсоров терроризма в январе 2021 г., в последние дни первого срока Трампа.