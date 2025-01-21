Трамп снова включил Кубу в список стран – спонсоров терроризма

Дипломатические отношения между странами были прекращены в 1961 г. Впервые республику включили в список стран – спонсоров терроризма в 1982 г. С приходом на пост президента США Барака Обамы США восстановили дипотношения с Кубой. В 2015 г. госдепартамент исключил республику из списка стран – спонсоров терроризма. После прихода к власти Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили. Вашингтон вернул Кубу в свой список спонсоров терроризма в январе 2021 г., в последние дни первого срока Трампа.