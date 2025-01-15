Байден снял с Кубы статус государства – спонсора терроризма

США восстановили дипотношения с Кубой еще в президентство Барака Обамы в 2015 г. В том же году госдеп исключил Кубу из списка стран – спонсоров терроризма (впервые Кубу включили в список в 1982 г. – «Ведомости»). После прихода к власти Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили.