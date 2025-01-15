Байден снял с Кубы статус государства – спонсора терроризма

Байден снял с Кубы статус государства – спонсора терроризмаАдминистрация президента предпринимает и другие действия доброй воли по отношению к острову
Уходящий президент США Джо Байден уведомил конгресс США о своем намерении снять с Кубы статус государства – спонсора терроризма, следует из его письма.
«Я передаю конгрессу доклад относительно предлагаемой отмены определения Кубы как государства-спонсора терроризма», – говорится в письме.
Одновременно с этим Белый дом опубликовал документ под названием «Подтверждение отмены определения Кубы как государства – спонсора терроризма», в котором Байден заявляет, что правительство острова не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение последних шести месяцев и предоставило заверения в том, что оно не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.
Ранее 14 января высокопоставленный представитель администрации во время пресс-брифинга сказал, что избранный президент США Дональд Трамп сможет пересмотреть решение Байдена.
Чиновник отметил, что католическая церковь также будет продвигать соглашение с правительством Кубы об освобождении политических заключенных.
Соглашение церкви с Кубой «предпримет ряд действий, которые позволят гуманитарно освободить значительное число политических заключенных на Кубе и тех, кто был несправедливо задержан», сказал он.
Чиновник администрации заявил, что для поддержки католической церкви и содействия соглашению Байден предпринимает другие действия в отношении Кубы в качестве жеста доброй воли.
Администрация также выпустит отказ от III раздела Закона Хелмса-Бертона, который позволяет американским гражданам, первоначальным владельцам потенциально конфискованной десятилетия назад кубинской недвижимости, подавать иски в американские суды.
Вашингтон вернул Кубу в свой список спонсоров терроризма в январе 2021 г., в последние дни первого срока Трампа. Администрация Байдена сохранила страну в реестре, сославшись на поддержку Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле и отказ выдать колумбийских повстанцев США.
США восстановили дипотношения с Кубой еще в президентство Барака Обамы в 2015 г. В том же году госдеп исключил Кубу из списка стран – спонсоров терроризма (впервые Кубу включили в список в 1982 г. – «Ведомости»). После прихода к власти Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили.
31 октября 2024 г. Генассамблея ООН призвала США снять санкции с Кубы. Резолюцию о необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного США против Кубы, поддержали 187 государств. «Против» проголосовали две страны: США и Израиль. Торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 г., Генассамблея ООН принимает резолюции с призывом отменить санкции против Кубы с 1992 г.