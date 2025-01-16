Смогут ли Куба и США нормализовать диалог

С критикой в отношении Байдена выступили и некоторые жители Флориды, где проживает наибольшее количество кубинцев в США (по данным Pew Research Center, 64% от общего числа кубинцев в США). По данным CBS, группа из нескольких человек кубинского происхождения протестовала против намерения администрации в «Маленькой Гаване» (район Майами, где в основном проживают кубинцы). «Мы не можем есть из одной тарелки с ними, мы не можем поддерживать диктатуру. Если мы не уничтожим их, они уничтожат нас», – сказал один из протестующих.