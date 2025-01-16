Смогут ли Куба и США нормализовать диалог

Смогут ли Куба и США нормализовать диалогАдминистрация Дональда Трампа может снова ввести против Гаваны уже снятые ограничения
Кубинские власти будут «постепенно» освобождать 553 политических заключенных. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа страны со ссылкой на январское письмо президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, направленное Папе Римскому Франциску. В заявлении не уточняют, связано ли это с недавним заявлением неназванного представителя администрации действующего президента США Джо Байдена о его намерении исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма. Согласно сайту госдепа, на момент сдачи текста в печать Куба все еще числилась в списке стран – спонсоров терроризма.
В спецдокладе на сайте Белого дома от 14 января сказано, что правительство Кубы не поддерживало международный терроризм в течение полугода и гарантировало неизменность этого курса и в будущем. Для Байдена это попытка завершить президентство на позитивной ноте, говорит научный сотрудник Института США и Канады РАН Марина Черных. «Освобождение политзаключенных вписывается в попытки Байдена показать себя защитником демократии», – сказала эксперт.
В американских СМИ подчеркивается риск возвращения большинства или всех ограничений в отношении Кубы с приходом к власти 20 января избранного президента США Дональда Трампа. Именно он внес страну в список спонсоров терроризма в январе 2021 г.
Это мнение подкрепляется реакцией республиканцев. Председатель сенатского комитета по торговле Тед Круз (этнический кубинец) назвал решение неприемлемым. «Терроризму кубинского режима не положен конец. Я буду работать с президентом Трампом и моими коллегами для немедленного сокращения вреда от этого решения (снятие с Кубы статуса страны – спонсора терроризма. – «Ведомости»)», – сказано в заявлении сенатора.
С критикой в отношении Байдена выступили и некоторые жители Флориды, где проживает наибольшее количество кубинцев в США (по данным Pew Research Center, 64% от общего числа кубинцев в США). По данным CBS, группа из нескольких человек кубинского происхождения протестовала против намерения администрации в «Маленькой Гаване» (район Майами, где в основном проживают кубинцы). «Мы не можем есть из одной тарелки с ними, мы не можем поддерживать диктатуру. Если мы не уничтожим их, они уничтожат нас», – сказал один из протестующих.
Как сообщает флоридское издание Florida Phoenix, и в стане самого Байдена нашлись недовольные его планами смягчить политику в отношении Кубы. Председатель комитета демпартии Флориды Никки Фрид выразила разочарованность намерениями Байдена. Несогласие также высказала конгрессвумен от Флориды Дэбби Вассерман Шульц.
С 2014 г. тогдашний президент США Барак Обама (2009–2017 гг.) начал постепенно восстанавливать отношения с Кубой. В мае 2015 г. он исключил страну из списка стран – спонсоров терроризма, в который она впервые попала в 1982 г. В июле того же года страны открыли посольства, а уже в марте Обама посетил Гавану, став первым лидером США за 90 лет на Кубе. С приходом к власти в 2017 г. Трампа Вашингтон отказался от курса на сближение с Гаваной.
«Сейчас Трамп сделает то же самое», – продолжила Черных. Она считает возможным усиление санкций уже в первые месяцы или даже недели его президентства.
Трамп свернет инициативы Байдена, соглашается доцент кафедры американских исследований РГГУ Ирина Акимушкина. По словам эксперта, на Кубе понимают недолговечность решений Байдена, но все равно идут на контакт из-за сложной гуманитарной ситуации.
Оба эксперта аргументировали перспективы возвращения санкций решением Трампа сделать госсекретарем сенатора от Флориды Марко Рубио (его семья сбежала с острова в 1956 г., еще до прихода к власти компартии во главе с Фиделем Кастро. – «Ведомости»), выступающего за усиление давления на Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.