Силуанов: цену отсечения в бюджетном правиле нужно менять в сторону понижения
Цену отсечения в бюджетном правиле нужно менять в сторону понижения, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
По словам Силуанова, такое направление цены очевидно. Он подчеркнул, что России необходимо задумываться о бюджетном балансе и уменьшении зависимости курса рубля от внешней конъюнктуры. Так министр объяснил предложения Минфина по корректировке цены отсечения.
В конце апреля Силуанов говорил, что текущие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны. Он отмечал, что новая отсечка цен должна быть взвешенной. «Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца», – объяснил глава Минфина.
Сейчас по бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от нефти и газа по плану снижения базовой цены нефти на $1 в год до $55 к 2030 г. Цена отсечения по нефти составляет $59 за барр.