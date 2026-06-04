Силуанов: цену отсечения в бюджетном правиле нужно менять в сторону понижения

В конце апреля Силуанов говорил, что текущие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны. Он отмечал, что новая отсечка цен должна быть взвешенной. «Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца», – объяснил глава Минфина.