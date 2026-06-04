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Главная / Экономика /

Силуанов: цену отсечения в бюджетном правиле нужно менять в сторону понижения

Ведомости

Цену отсечения в бюджетном правиле нужно менять в сторону понижения, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам Силуанова, такое направление цены очевидно. Он подчеркнул, что России необходимо задумываться о бюджетном балансе и уменьшении зависимости курса рубля от внешней конъюнктуры. Так министр объяснил предложения Минфина по корректировке цены отсечения.

Главное из выступления Орешкина, Решетникова и Силуанова на ПМЭФ

Экономика / Макроэкономика и бюджет

В конце апреля Силуанов говорил, что текущие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны. Он отмечал, что новая отсечка цен должна быть взвешенной. «Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца», – объяснил глава Минфина.

Сейчас по бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от нефти и газа по плану снижения базовой цены нефти на $1 в год до $55 к 2030 г. Цена отсечения по нефти составляет $59 за барр.

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