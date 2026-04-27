Силуанов: темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны
Нынешние темпы нижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Прайм». По его словам, новая отсечка цен должна быть взвешенной.
«Двигаться такими темпами, как было было предусмотрено той лесенкой, о которой вы говорите, сейчас уже неактуально. Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца», – сказал он.
Таким образом, Силуанов ответил на вопрос о том, планирует ли Минфин сохранить механизм поэтапного снижения цены отсечения по нефти или сразу перейти к определенной цене с 2027 г.
Сейчас по бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от нефти и газа по плану снижения базовой цены нефти на $1 в год до $55 к 2030 г. Цена отсечения по нефти по последним изменениям составляла $59 за барр.
16 апреля Силуанов сообщил, что Минфин рассмотрит изменение цены отсечения в ходе бюджетного процесса на предстоящую трехлетку. До этого замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что Минфин не станет менять цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2026 г. Обсуждаемые изменения могут коснуться средне- и долгосрочной перспективы.
Вице-премьер Александр Новак 26 апреля заявил, что после открытия Ормузского пролива понадобится несколько месяцев на восстановление нефтяного рынка. По словам Новака, кризис вокруг заблокированного маршрута «очень глубокий».