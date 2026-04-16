Минфин рассмотрит цену отсечения во время бюджетного процесса на трехлетку
Министерство финансов РФ рассмотрит изменение цены отсечения в ходе бюджетного процесса на предстоящую трехлетку, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
«Теперь вопрос по текущему году – цена $59 за баррель», – сказал он.
24 марта замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин не станет менять цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2026 г. Обсуждаемые изменения могут коснуться средне- и долгосрочной перспективы.
В 2025 г. было принято решение о постепенном снижении цены отсечения с $60 до $55 за баррель к 2030 г. с шагом $1 в год.
В конце февраля Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила. Вскоре после этого Минфин объявил о приостановке операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в марте в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть.