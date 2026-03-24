Минфин не будет менять бюджетное правило на 2026 год

Минфин не будет менять бюджетное правило на 2026 годЦену отсечения могут изменить с 2027 года
Минфин РФ не станет менять цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2026 г. Обсуждаемые изменения могут коснуться средне- и долгосрочной перспективы, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.
Он отметил, что ведомство считает необходимым среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что, по ожиданиям, равновесная цена в мире средне- и долгосрочно ниже текущих параметров министерства.
Он объяснил, что это зависит от уровня фискальных резервов, в данном случае Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Если их много, то цена долгосрочная, которая заложена в правиле, она может быть где-то, где медиана прогнозных цен долгосрочных, а если резервов немного, то просто исходя из математической логики и здравого смысла, цена лучше чтобы была в нижней границе облака сценариев, чтобы быть готовыми к этим сценариям», – сказал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).
Колычев заявил, что министерство планирует выйти с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила до формирования бюджета на новую трехлетку.
В 2025 г. было принято решение о постепенном снижении цены отсечения с $60 до $55 за баррель к 2030 г. с шагом $1 в год.
В конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила. Вскоре после этого Минфин объявил о приостановке операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в марте в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть.
23 марта Силуанов в интервью «Вестям» заявил, что правительство России хочет на среднесрочной перспективе сделать бюджет менее зависимым от цен на нефть и меньше влиять на валютный рынок с точки зрения участия на нем. Силуанов также напомнил о приостановке продажи средств из ФНБ в рамках бюджетного правила. По его словам, сейчас кабмин рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении.