Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин не будет менять бюджетное правило на 2026 год

Цену отсечения могут изменить с 2027 года
Ведомости

Минфин РФ не станет менять цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2026 г. Обсуждаемые изменения могут коснуться средне- и долгосрочной перспективы, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

Он отметил, что ведомство считает необходимым среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что, по ожиданиям, равновесная цена в мире средне- и долгосрочно ниже текущих параметров министерства.

Он объяснил, что это зависит от уровня фискальных резервов, в данном случае Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Если их много, то цена долгосрочная, которая заложена в правиле, она может быть где-то, где медиана прогнозных цен долгосрочных, а если резервов немного, то просто исходя из математической логики и здравого смысла, цена лучше чтобы была в нижней границе облака сценариев, чтобы быть готовыми к этим сценариям», – сказал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

Колычев заявил, что министерство планирует выйти с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила до формирования бюджета на новую трехлетку.

В 2025 г. было принято решение о постепенном снижении цены отсечения с $60 до $55 за баррель к 2030 г. с шагом $1 в год.

В конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила. Вскоре после этого Минфин объявил о приостановке операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в марте в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть.

23 марта Силуанов в интервью «Вестям» заявил, что правительство России хочет на среднесрочной перспективе сделать бюджет менее зависимым от цен на нефть и меньше влиять на валютный рынок с точки зрения участия на нем. Силуанов также напомнил о приостановке продажи средств из ФНБ в рамках бюджетного правила. По его словам, сейчас кабмин рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её