Силуанов: правительство хочет сделать бюджет менее зависимым от цен на нефть

Правительство России в ближайшее время определится с шагами по снижению зависимости бюджета страны от цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Вести».

Силуанов напомнил о приостановке продажи средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. По его словам, сейчас кабмин рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении. Правительство хочет на среднесрочной перспективе сделать бюджет менее зависимым от цен на нефть и меньше влиять на валютный рынок с точки зрения участия на нем.

25 февраля Силуанов сообщил, что правительство на фоне сокращения нефтегазовых доходов федерального бюджета планирует скорректировать бюджетное правило, понизив установленный в рамках него базовый уровень цены на нефть – так называемую цену отсечения. Он уточнил, что основные параметры уточнения бюджетного правила подготовлены.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что ужесточение бюджетного правила, в частности снижение цены отсечения, приведет к ослаблению рубля. Аналитики допустили, что снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$. Оценить эффект на экономику и бюджет можно только после уточнения конкретных параметров бюджетного правила.

