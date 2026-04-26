Новак: для восстановления рынка нефти потребуется несколько месяцев

Новак: для восстановления рынка нефти потребуется несколько месяцевНо для начала нужно снять ограничения на судоходство в Ормузском проливе
После открытия Ормузского пролива понадобится несколько месяцев на восстановление нефтяного рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев», – сказал он.
По словам Новака, кризис вокруг заблокированного маршрута «очень глубокий». В частности, большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе.
Сейчас Ормузский пролив, с одной стороны, находится под блокадой американских ВМС, с другой – под блокировкой иранских властей. 21 апреля Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Тегераном, но поручил сохранять блокаду Ормузского пролива, через который проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.
Иран до этого кратковременно открыл Ормузский пролив, но вновь заблокировал проход через акваторию из-за американской блокады. На фоне этого 24 апреля цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE поднялась выше $105 за баррель.