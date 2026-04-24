Цена на Brent превысила $105 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE поднялась выше $105 за баррель.
По состоянию на 09:10 мск Brent подорожала на 0,4% и достигла $105,49 за баррель.
23 апреля американский президент Дональд Трамп указал, что у Ирана остается все меньше времени для заключения мирной сделки с США.
21 апреля Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Тегераном. При этом он поручил сохранять блокаду Ормузского пролива, через который проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа. На следующий день президент США допустил проведение нового раунда переговоров между странами в ближайшие три дня.
По данным Центрального командования ВС США, в ходе морской блокады Ирана было развернуто 31 судно, большинство из них – нефтяные танкеры.