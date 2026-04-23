США во время морской блокады Ирана заставили развернуться 31 судно

21 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он отметил, что такое решение будет действовать до представления мирного предложения или завершения переговоров. При этом американский лидер поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива и оставаться в полной готовности.