США во время морской блокады Ирана заставили развернуться 31 судно
США вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт в ходе морской блокады в Иране. Об этом сообщило в X Центральное командование ВС США.
По их данным, большинство этих судов были нефтяными танкерами.
21 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он отметил, что такое решение будет действовать до представления мирного предложения или завершения переговоров. При этом американский лидер поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива и оставаться в полной готовности.