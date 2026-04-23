Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,929-0,21%VEON-RX69,7+0,87%ARSA8,15-0,73%IMOEX2 767,51+0,21%RTSI1 162,44+0,21%RGBI120,95+0,17%RGBITR786,97+0,19%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США во время морской блокады Ирана заставили развернуться 31 судно

США вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт в ходе морской блокады в Иране. Об этом сообщило в X Центральное командование ВС США.

«В рамках морской блокады Ирана силы США вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт», – отметили представители командования.

По их данным, большинство этих судов были нефтяными танкерами.

21 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он отметил, что такое решение будет действовать до представления мирного предложения или завершения переговоров. При этом американский лидер поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива и оставаться в полной готовности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь