Политика

Трамп – о заключении мирной сделки: у Ирана нет времени, часики тикают

Соглашение заключат, только если это будет выгодно для США, отметил политик
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана остается все меньше времени для заключения мирной сделки с Вашингтоном. Об этом он написал в Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что не испытывает давления по срокам завершения конфликта. «Я, возможно, наименее испытывающий давление человек, когда-либо находившийся в таком положении. У меня есть все время мира, а у Ирана – нет. Часики тикают!», – отметил он.

По словам Трампа, военный потенциал Ирана существенно ослаблен: ВМС находятся «на дне моря», ВВС разгромлены, а системы ПВО и радары уничтожены. Он также отметил, что морская блокада остается жесткой и ситуация для Тегерана будет ухудшаться.

Президент США добавил, что соглашение возможно, только если окажется выгодным для Вашингтона и его союзников.

21 апреля Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, поручив при этом сохранять блокаду Ормузского пролива и боевую готовность. На следующий день он допустил проведение нового раунда переговоров в ближайшие три дня, отметив, что это «возможно».

