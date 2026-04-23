Трамп – о заключении мирной сделки: у Ирана нет времени, часики тикают

Трамп – о заключении мирной сделки: у Ирана нет времени, часики тикаютСоглашение заключат, только если это будет выгодно для США, отметил политик
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана остается все меньше времени для заключения мирной сделки с Вашингтоном. Об этом он написал в Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что не испытывает давления по срокам завершения конфликта. «Я, возможно, наименее испытывающий давление человек, когда-либо находившийся в таком положении. У меня есть все время мира, а у Ирана – нет. Часики тикают!», – отметил он.
По словам Трампа, военный потенциал Ирана существенно ослаблен: ВМС находятся «на дне моря», ВВС разгромлены, а системы ПВО и радары уничтожены. Он также отметил, что морская блокада остается жесткой и ситуация для Тегерана будет ухудшаться.
Президент США добавил, что соглашение возможно, только если окажется выгодным для Вашингтона и его союзников.