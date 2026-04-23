Трамп приказал уничтожать любые суда, минирующие Ормузский пролив
Американским силам приказали уничтожать любые суда, устанавливающие мины в водах Ормузского пролива. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
«Я приказал ВМС США стрелять и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива», – написал он в Truth Social.
Трамп добавил, что минные тральщики США сейчас очищают пролив, он приказал продолжить эту работу «в утроенном объеме».
США продолжают блокаду Ормузского пролива, несмотря на заключенное с Ираном временное перемирие. Трамп говорил, что решение о сохранении режима прекращения огня принято после просьбы пакистанского фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
The Washington Post (WP) со ссылкой на отчет Пентагона перед конгрессом США писала накануне, что разминирование Ормузского пролива может занять до полугода. По данным газеты, сейчас в акватории и вокруг нее могут быть размещены около 20 мин, а разминирование может начаться только после окончания войны.