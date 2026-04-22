Разминирование Ормузского пролива может занять до полугода
Очистка Ормузского пролива от иранских мин может занять до полугода. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на отчет Пентагона перед конгрессом США.
Сейчас в акватории и вокруг нее могут быть размещены около 20 мин. Разминирование может начаться только после окончания войны с Ираном.
«Такой график, вызвавший недовольство как у демократов, так и у республиканцев, является, пожалуй, самым явным признаком того, что цены на бензин и нефть могут оставаться высокими еще долго после заключения мирного соглашения», – говорится в материале.
Согласно информации WP, такой исход может также иметь значительные политические последствия для Вашингтона. Больше всего это может сказаться на Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Это связано и с тем, что будучи республиканцем Дональд Трамп обещал избирателям избегать военных конфликтов за рубежом и уделять внимание внутренним проблемам США.
Американские силы продолжают блокаду Ормузского пролива несмотря на продление перемирия между США и Ираном 21 апреля. Трамп говорил, что решение о сохранении режима прекращения огня принято после просьбы пакистанского фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.