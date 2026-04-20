Си Цзиньпин: Ормузский пролив должен оставаться открытым

Движение в Ормузском проливе должно быть свободным, так как это соответствует интересам стран всего ближневосточного региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, передает «Синьхуа».