Си Цзиньпин: Ормузский пролив должен оставаться открытым
Движение в Ормузском проливе должно быть свободным, так как это соответствует интересам стран всего ближневосточного региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, передает «Синьхуа».
«Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, это отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества», – сказал китайский лидер.
Он также призвал к немедленному прекращению огня. По словам председателя КНР, страна поддерживает государства на Ближнем Востоке в построении добрососедства, безопасности и сотрудничества.
7 апреля Иран и США договорились о перемирии на две недели. 13 апреля США начали военно-морскую блокаду Ормузского пролива. Тегеран 17 апреля в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, однако вечером 18 апреля принял решение закрыть его вновь, так как США продолжили блокаду иранских портов.