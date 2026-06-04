Главное из выступления Орешкина, Решетникова и Силуанова на ПМЭФ

Министр финансов Антон Силуанов заявил о достижении Россией абсолютного финансового суверенитета. «Мы не зависим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет. Как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций... У нас этого нет, и у нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим и, надеюсь, что никаких долгов не останется. Мы также не зависим от внешней финансовой инфраструктуры», – сказал он.