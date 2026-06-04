Главное из выступления Орешкина, Решетникова и Силуанова на ПМЭФ

Главное из выступления Орешкина, Решетникова и Силуанова на ПМЭФСанкции, рубль, госдолг и источники роста
- Санкции и смена парадигмы
- Рубль, ставки и структурные сдвиги
- Финансовый суверенитет и внутренние источники роста
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступили заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Обсуждались отношение к санкциям, структурные изменения в экономике и достижение финансового суверенитета. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Санкции и смена парадигмы
Орешкин призвал не ждать возврата к старым реалиям и отмены западных санкций. «Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир», – заявил он.
России необходимо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами. «На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое», – сказал Орешкин.
Он отметил, что западные экономики находятся в лихорадке и это частично переносится на весь мир, включая Россию. Однако одновременно растут экономики Китая, Индии и африканских стран. «Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, структурные изменения», – добавил Орешкин.
Страны БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста, тогда как на страны «большой семерки» приходится менее 20%.
Рубль, ставки и структурные сдвиги
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике активно продолжаются. «Модель экономики мы вынуждены, скажем так, донастраивать, как только происходят значимые события. А они происходят постоянно», – сказал он.
Контуры экономической модели на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками ЦБ. «Это вот та рамка, которая сформировалась и в которой нам предстоит работать», – заявил Решетников.
Решения Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики скажутся на экономике с временным лагом. «По большому счету на второе полугодие условия уже заданы. Те решения, которые сейчас принимаются, – это скорее те решения, которые будут влиять на первое полугодие 2027 года», – пояснил министр.
Он также добавил, что рост зарплат может и должен превышать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть.
Для экспортеров рубль не совсем комфортен, он более крепкий, чем в прогнозах. «Он должен быть такой, чтобы для потребителей и бизнеса он был комфортен с точки зрения импорта и для экспортеров. А бюджет получит свои налоги – найдем», – сказал Силуанов.
Финансовый суверенитет и внутренние источники роста
Министр финансов Антон Силуанов заявил о достижении Россией абсолютного финансового суверенитета. «Мы не зависим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет. Как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций... У нас этого нет, и у нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим и, надеюсь, что никаких долгов не останется. Мы также не зависим от внешней финансовой инфраструктуры», – сказал он.
Россия живет без внешних источников инвестиций, рассчитывая на внутренние финансовые возможности. «Мы видим, что за последние годы рост экономики достаточно устойчивый», – заявил Силуанов.
Глава Минфина также призвал беречь достигнутый суверенитет. Он напомнил, что Россия входит в пятерку стран G20 с самым низким дефицитом бюджета. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) использовались в сложный период. «ФНБ сократился. Мы для этого его и накапливали – чтобы в сложные времена его расходовать. Мы его еще использовали для вложений в экономику – около 4 трлн руб. за несколько лет», – добавил Силуанов.
По его словам, поступления от НДС растут больше плана. «Были риски, что мы можем перегнуть палку. Нет, не перегнули», – сказал он.
Цену отсечения в бюджетном правиле нужно менять в сторону понижения, подчеркнул министр. «Причина – меньше зависеть от внешних факторов, да это нужно было чтобы часть нефтегазовых доходов перенаправить на траты внутренние. Сейчас нам нужно задумываться о бюджетном балансе. А также чтобы курсовые отношения меньше зависели от внешней конъюнктуры», – пояснил он.