Силуанов: ФНБ был использован для вложений в экономику
Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократился, но именно для этого его и накапливали – чтобы расходовать в сложные времена, заявил глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы его еще использовали для вложений в экономику», – сказал министр, выступая на сессии форума.
Силуанов сообщил, что около 4 трлн руб. из ФНБ было направлено на вложения в экономику за несколько лет.
В апреле Силуанов сообщил, что с начала года Минфин израсходовал из ФНБ чуть менее 500 млрд руб. Это было связано с приостановкой участия на валютном рынке в рамках бюджетного правила из‑за падения цены на нефть ниже заложенной в бюджете ($59 за баррель).
Объем ФНБ по итогам декабря 2025 г. вырос на 156 млрд руб. и достиг 13,42 трлн руб. (6,2% ВВП), однако ликвидная часть фонда в феврале 2026 г. опустилась до минимальных уровней к ВВП с 2008 г. (3,394 трлн руб., или 1,6% ВВП). По мнению экономиста Виктора Тунева, исчерпание ликвидной части ФНБ теоретически возможно при устойчивом снижении цен на нефть или значимом укреплении рубля, но практически невозможно в рамках одного года.