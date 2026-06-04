Силуанов: ФНБ был использован для вложений в экономику

Объем ФНБ по итогам декабря 2025 г. вырос на 156 млрд руб. и достиг 13,42 трлн руб. (6,2% ВВП), однако ликвидная часть фонда в феврале 2026 г. опустилась до минимальных уровней к ВВП с 2008 г. (3,394 трлн руб., или 1,6% ВВП). По мнению экономиста Виктора Тунева, исчерпание ликвидной части ФНБ теоретически возможно при устойчивом снижении цен на нефть или значимом укреплении рубля, но практически невозможно в рамках одного года.