Сделки на триллионы: главные цифры и соглашения ПМЭФ последних лет

Сделки на триллионы: главные цифры и соглашения ПМЭФ последних летXXIX Петербургский экономический форум начинает работу
3 июня стартует XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное деловое мероприятие в России. Оно проходит в северной столице ежегодно с 1997 г. (в 2020 г. его не проводили из-за COVID-19), а с 2006 г. – под патронатом и при участии президента России. О ключевых цифрах и крупнейших соглашениях, заключенных на ПМЭФ в последние годы, – в материале «Ведомостей».
В ПМЭФ-2026 примут участие свыше 20 000 человек из более чем 130 государств и территорий. Страной-гостем в этом году станет Саудовская Аравия (в 2025 г. такой статус имел Бахрейн, а в 2024 г. – Оман), что приурочено к столетию установления дипломатических отношений. Делегацию королевства возглавит министр энергетики и принц Абдулазиз бен Сальман.
В 2025 г., по данным организатора форума фонда «Росконгресс», ПМЭФ посетили рекордные 24 200 участников из 144 стран.
Вместе с общим числом участников в последние годы растет и количество представителей российских и зарубежных компаний, посетивших форум. В прошлом году их насчитывалось свыше 8700 – по сравнению с 8300 годом ранее и 1700 в 2022 г.
При этом ПМЭФ все активнее превращается в площадку для налаживания деловых контактов. Так, по данным совместного опроса «Росконгресса» и ВЦИОМа, если в 2022 г. лишь 29% участников форума называли в числе основных целей установление отношений с важными для них партнерами, то в 2025 г. их стало уже 44%.
Кроме того, увеличилось и число участников, которые уже на момент опроса успели наладить подобные контакты: показатель вырос с 12% в 2022 г. до 27% в 2025-м.
C 2007 г. в рамках ПМЭФ заключили соглашения на общую сумму свыше 47,5 трлн руб. (без учета сделок, сумма которых является коммерческой тайной).
Рекордным стал 2013 г., когда было подписано 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн руб. Крупнейшей тогда и в истории ПМЭФ стала сделка между «Роснефтью» и Китайской народной нефтегазовой компанией (CNPC) на долгосрочные поставки нефти – ее сумма составила $270 млрд.
По итогам 2025 г. участники заключили 1084 соглашения на 6,48 трлн руб. (для сравнения: в 2024-м было 1073 соглашениями на 6,49 трлн руб.).
Крупнейшие соглашения последних лет
На ПМЭФ-2021 крупнейшим стало соглашение о строительстве интегрированного газоперерабатывающего и газохимического комплекса в Усть-Луге стоимостью 868 млрд руб., подписанное губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и гендиректором АО «Русгаздобыча» Константином Маховым. Строительство ведут «Газпром» и «Русгаздобыча» (оператор «Русхимальянс»). Комплекс по переработке этансодержащего газа ежегодно будет перерабатывать 45 млрд куб. м газа, производство сжиженного природного газа (СПГ) составит 13,1 млн т. В качестве сырья будет использоваться газ из Надым-Пур-Тазовского района. Запуск первой очереди газоперерабатывающего комплекса планируется в 2026 г., а первой очереди СПГ-завода – в 2027 г.
Тогда же на полях форума «Русская платина» ВЭБ и ВТБ подписали меморандум по развитию Черногорского месторождения в Красноярском крае с общим объемом инвестиций в проект в размере 570 млрд руб. Строительство первой очереди горно-обогатительного комплекса с мощностью переработки 7 млн т медно-никелевой руды в год тогда оценивалось в 190 млрд руб., позднее сумма увеличилась до 240 млрд руб. На фоне санкций ввод комплекса был перенесен на второе полугодие 2026 г.
В 2022 г. было сразу несколько крупных соглашений. Так, российская группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment подписали контракт на поставку сибирского зерна в КНР, а также развитие сети элеваторов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Общая стоимость соглашения составила около 1 трлн руб. Поставки начались в конце мая 2023 г. В том же году на Петербургском форуме «Сбер» и ДОМ.РФ заключили меморандум о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн руб. в период 2022–2025 гг. – рекордное значение для российского рынка секьюритизации. Эта отметка была достигнута в декабре 2025 г. Еще одной крупной сделкой стало кредитное соглашение между РЖД и ВТБ сроком на пять лет и на сумму до 630 млрд руб., которое позволило частично заместить европейское кредитование и продолжить модернизацию транспортной инфраструктуры.
Крупнейшая сделка ПМЭФ-2023 – соглашение АО «Русский Алюминий Менеджмент» (входит в «Русал») и правительства Ленобласти о строительстве в регионе двух очередей глиноземного завода. Проект предусматривает строительство четырех технологических ниток глиноземного производства, глубоководного порта и портовой инфраструктуры, шламохранилища, энергетической инфраструктуры и вспомогательных объектов. Планируемый объем инвестиций в проект – 400 млрд руб. Запуск первой очереди должно состояться уже в 2028 г. Строительство завода поможет обеспечить отечественную алюминиевую промышленность необходимым сырьем. Кроме того, Ленобласть подписала с ПАО ГК «Самолет» контракт о сотрудничестве на 323,2 млрд руб., в рамках которого запланировано строительство на территории региона 2,26 млн кв. м жилья в последующие 11 лет. Девелопер также до 2034 г. построит 13 детских садов и восемь школ.
Во время форума 2024 г. ВЭБ.РФ и ПАО «Русгидро» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Всего будут профинансированы шесть проектов: расширение Партизанской ГРЭС, строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС, реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2, а также строительство Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и второй очереди Якутской ГРЭС-2. Общая электрическая мощность новых или реконструированных энергообъектов составит 2100 МВт, совокупный объем инвестиций – 650 млрд руб. На полях ПМЭФ-2024 крупный контракт на 500 млрд руб. в течение десяти лет подписало и правительство Томской области. По соглашению, АО «Сибагро» построит новый район на левом берегу Томи с жилыми, коммерческими, образовательными, спортивными и культурными объектами.
Самым масштабным соглашением 2025 г. стал подписанный ВЭБ.РФ и ГК «Нацпроектстрой» меморандум о сотрудничестве по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках договоренности ожидаются инвестиции в объеме около 1 трлн руб. до 2030 г. Средства направят на строительство крупных мостовых переходов и обходов городов, развитие магистральной инфраструктуры и расширение морских и речных портов. Всего ВЭБ.РФ на полях ПМЭФ-2025 заключил 12 сделок на 1,6 трлн руб.
Среди других крупных сделок форума 2025 г. – соглашение РЖД и Альфа-банка о кредитной линии с лимитом до 400 млрд руб., предназначенной для финансирования развития железнодорожной инфраструктуры. Тогда же правительство Санкт-Петербурга и «Объединенная судостроительная корпорация» договорились о реконструкции «Северной верфи» в Санкт-Петербурге на 300 млрд руб. до 2030 г.