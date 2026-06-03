Сделки на триллионы: главные цифры и соглашения ПМЭФ последних лет

В 2022 г. было сразу несколько крупных соглашений. Так, российская группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment подписали контракт на поставку сибирского зерна в КНР, а также развитие сети элеваторов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Общая стоимость соглашения составила около 1 трлн руб. Поставки начались в конце мая 2023 г. В том же году на Петербургском форуме «Сбер» и ДОМ.РФ заключили меморандум о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн руб. в период 2022–2025 гг. – рекордное значение для российского рынка секьюритизации. Эта отметка была достигнута в декабре 2025 г. Еще одной крупной сделкой стало кредитное соглашение между РЖД и ВТБ сроком на пять лет и на сумму до 630 млрд руб., которое позволило частично заместить европейское кредитование и продолжить модернизацию транспортной инфраструктуры.