Главные сделки, новости и заявления первого дня ПМЭФ-2026

В этом году в работе форума участвуют представители более 130 стран, включая делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и США. На полях форума проходят десятки деловых сессий, переговоров и церемоний подписания соглашений. 5 июня пройдет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Вместе с ним на одной сцене выступят президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Сальман.