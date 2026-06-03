Главные сделки, новости и заявления первого дня ПМЭФ-2026

Главные сделки, новости и заявления первого дня ПМЭФ-2026Регионы подписали ряд соглашений с компаниями, ряд заявлений сделали банки и политики
- ПМЭФ‑2026: формат, участники и главная тема
- IPO и возвращение инвесторов
- Автомобилестроение и рост роли МСП в промышленности
- ИИ, имплант для зрения и производительность медиа
- Образование, ВИЧ, игровая зависимость и цифровое поведение детей
- Энергетика, угрозы России и возможность ядерного ответа
- Крупные сделки: ЦОД в ДНР, логистика, металлургия и газификация
XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ‑2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт‑Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».
В этом году в работе форума участвуют представители более 130 стран, включая делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и США. На полях форума проходят десятки деловых сессий, переговоров и церемоний подписания соглашений. 5 июня пройдет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Вместе с ним на одной сцене выступят президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Сальман.
«Ведомости» собрали итоги первого дня форума, в ходе которого участники подписали ряд крупных инвестиционных соглашений, представили новые технологические разработки и сделали ряд важных заявлений по вопросам экономики, бизнеса, международного сотрудничества и социальной политики.
Экономика и финансовый рынок
Банк России рассчитывает на заметное оживление рынка первичных размещений акций (IPO) во втором полугодии 2026 г. По словам главы службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты, рынок может увидеть сразу несколько крупных размещений. Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что в настоящее время около 20 российских компаний рассматривают возможность выхода на IPO.
При этом в «Авито» заявили, что компания фундаментально готова к IPO, однако откладывает выход на биржу из-за недостаточной емкости российского фондового рынка.
Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов также затронул тему возможного возвращения иностранных инвесторов. По его мнению, допуск зарубежных финансовых организаций должен строиться на принципе взаимности с учетом действующих ограничений в отношении российских участников рынка.
Зампредседателя правления «Сбера» Анатолий Попов заявил, что по итогам II квартала вернет 50% НДС, начисленного за комиссию на эквайринг, 150 000 компаниям малого и среднего предпринимательства.
Бизнес и промышленность
На выставке ПМЭФ были показаны обновленные версии представительских автомобилей Aurus Senat и Aurus Senat Long. Производитель модернизировал внешний дизайн, расширил цветовую гамму и обновил мультимедийные решения.
О состоянии промышленного сектора рассказал замминистра промышленности и торговли Алексей Матушанский. По его данным, доля малого и среднего бизнеса в промышленном производстве выросла до 15%. Роль малого и среднего бизнеса в российском производстве в прошлом году выросла на 35%.
Технологии и искусственный интеллект
Директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов заявил, что разработчики нейросетей должны нести ответственность за формирование у пользователей адекватного уровня доверия к искусственному интеллекту. Отдельно Крайнов обратил внимание на использование ИИ детьми. По его мнению, развитие нейросетей делает еще более важным обучение школьников критическому мышлению и навыкам проверки информации.
Управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников рассказал, что применение ИИ способно увеличить производительность медиабизнеса в 10 раз, а новых проектов, изначально построенных на ИИ-решениях, – до 40 раз.
На форуме также представили экспериментальный имплант для восстановления зрения. Разработку представили Сеченовский университет и группа компаний «Моторика». Устройство предназначено для компенсации утраченного зрения у пациентов с тяжелыми поражениями сетчатки глаза.
Образование, медицина и социальная политика
На форуме были представлены результаты исследования ВЭБ.РФ о связи образовательной системы и технологического развития городов. В число лидеров по подготовке кадров для технологического лидерства вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Тобольск.
Заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий сообщил, что в России сейчас проживает около 931 000 человек с ВИЧ. При этом за последние десять лет уровень заболеваемости снизился примерно в два раза.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал о подготовке законопроекта, который предусматривает создание системы профилактики и лечения игровой зависимости.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров представил данные исследования о цифровом поведении детей. Согласно опросам, 63% родителей контролируют время, которое ребенок проводит с гаджетами.
О вызовах для России
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с представителем партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером обсудил ситуацию на европейском энергетическом рынке. Немецкий политик заявил о необходимости рассматривать варианты восстановления энергетического сотрудничества с Россией, включая возможный запуск «Северного потока».
На дискуссии о стратегических вызовах для России предприниматель Константин Малофеев назвал среди ключевых угроз искусственный интеллект, биологическое оружие, разрыв логистических цепочек и миграционные процессы.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что при наихудших сценариях посягательства на территориальную целостность России возможно применение ядерного оружия в соответствии с российской доктриной.
Подписанные соглашения и сделки
ВТБ и компания «АйСи Групп» договорились о строительстве центра обработки данных в ДНР. Новый дата-центр рассчитан на 500 стоек и станет одним из крупнейших объектов цифровой инфраструктуры региона.
В сфере информационной безопасности Ozon Банк и «Лаборатория Касперского» договорились о совместной разработке решений для защиты клиентов от мошенничества и вредоносного программного обеспечения.
Также инвестиционная компания Kama Flow и Тверской государственный университет (ТГУ) договорились о сотрудничества в сфере молодежного технологического предпринимательства.
Курская область заключила сразу несколько соглашений. Компания «Феррум» намерена реализовать уникальный для России проект мини-металлургического производства по переработке железорудных отходов. Объем инвестиций составит 18,4 млрд руб. Еще 10,2 млрд руб. вложит УК «Содружество» в развитие перерабатывающих производств. Девелопер «Мармакс» инвестирует более 12,1 млрд руб. в строительство двух жилых комплексов в Курске с социальной инфраструктурой.
Ростовская область подписала соглашение с компанией «Темерницкий скоростной диаметр» о строительстве новой автомобильной дороги. Проект оценивается примерно в 40 млрд руб.
Калужская область договорилась о реализации второй очереди туристско-рекреационного кластера «Пайн Ривер» в Жуковском округе. В развитие проекта планируется вложить около 10 млрд руб. Предусмотрено создание новых гостиничных объектов, туристических и культурных пространств.
Мурманская область подписала соглашение с Ozon о строительстве логистического комплекса площадью 60 000 кв. м стоимостью 3,5 млрд руб. Кроме того, губернатор Андрей Чибис провел переговоры с руководством X5 Group о расширении присутствия торговой сети в регионе, включая отдаленные территории.
Донецкая Народная Республика (ДНР) заключила соглашение с хоккейным движением «Красная Машина» о развитии детского и массового спорта. Также подписаны документы о реализации общественного проекта «Донбасс. Смыслы. Люди» и развитии телекоммуникационной инфраструктуры совместно с банком «Россия» и компанией «Миранда-Медиа». Херсонская область подписала соглашение о сотрудничестве с ВТБ. Документ предусматривает поддержку инвестиционных проектов, развитие механизмов кредитования и расширение банковских сервисов для бизнеса.
Тульская область договорилась с «Ростелекомом» о развитии цифровой экосистемы туризма и внедрении новых сервисов для гостей региона.
Вологодская область и «Газпром» обсудили новую программу газификации на 2026–2030 гг. Она предусматривает газификацию 18 объектов теплоснабжения и более 6600 домовладений. В Харовский и Устюженский округа сетевой газ придет впервые.