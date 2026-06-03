В Госдуме предложили создать госпрограммы по борьбе с лудоманией
В России может появиться система государственных программ, направленных на профилактику и лечение лудомании. Соответствующий законопроект разработан депутатами Госдумы и в настоящее время проходит межведомственное согласование. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, законопроект предусматривает создание в структуре Минздрава отдельных программ профилактики и лечения патологического влечения к азартным играм. Депутат отметил про финансирование проекта, в том числе со стороны рынка, и необходимость социальной рекламы.
Метелев обратил внимание, что сейчас в РФ отсутствует полноценная система помощи людям, страдающим игровой зависимостью, а также механизмы их дальнейшей поддержки. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 г. вступит в силу приказ Минздрава, который расширяет возможности получения медицинской помощи пациентами с патологическим влечением к азартным играм.
10 февраля Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, обязывающие организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах размещать на своих ресурсах для приема интерактивных ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 31 июля 2025 г. правительством России. Документ был принят в первом чтении 28 октября 2025 г.
8 апреля «Ведомости» сообщили, что глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила ввести механизм добровольного самозапрета на участие в онлайн-лотереях. В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх.