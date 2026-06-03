В Госдуме предложили создать госпрограммы по борьбе с лудоманией

10 февраля Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, обязывающие организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах размещать на своих ресурсах для приема интерактивных ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 31 июля 2025 г. правительством России. Документ был принят в первом чтении 28 октября 2025 г.