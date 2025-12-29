Законы, подписанные Путиным в конце года: главное

Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Соответствующее заявление нужно будет подать в Единый регулятор азартных игр: заявителя включат в реестр лиц, решивших отказаться от участия в них. Аннулировать заявление будет нельзя. Гражданина могут исключить из списка по истечении установленного срока или на основании нового заявления, подать которое можно лишь через год после включения в список.