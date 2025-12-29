Законы, подписанные Путиным в конце года: главное

Законы, подписанные Путиным в конце года: главноеНововведения касаются штрафов для автомобилистов, снижения возраста присяги и сделок с недвижимостью
29 декабря был опубликован ряд новых федеральных законов, подписанных президентом России Владимиром Путиным. В частности, о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ, штрафах для автомобилистов, порогах для сделок с недвижимостью и др. «Ведомости» собрали самые важные решения главы государства.
Сумма штрафов за нарушение правил перевозки детей увеличивается вдвое. Поправки внесены в ст. 12.23 КоАП РФ. Для физлиц штраф составит 5000 руб. (было – 3000 руб.), для должностных лиц сумма вырастает с 25 000 до 50 000 руб., а для юрлиц – со 100 000 до 200 000 руб.
Устанавливаются штрафы за нарушение правил тонировки для владельцев временно ввезенных в Россию автомобилей. В настоящее время в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, пропускающая как минимум 70% света. За нарушение правил тонировки с автомобилиста взыскивают 500 руб. Теперь в указанных случаях будут действовать требования основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности движения.
Возраст принесения присяги гражданина России снижается с 18 до 14 лет. Мера принята для повышения патриотического духа и формирования осознанного обязательства соблюдать Конституцию и законодательство России. Кроме того, уточнен перечень оснований для признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Решение признают недействительным, если лицо отказалось приносить присягу либо не явилось для ее принесения в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Полномочия Росфинмониторинга расширяются в части введения порогов для сделок с недвижимостью, требующих обязательного контроля. По новым правилам сделка с недвижимостью подлежит обязательному контролю, если ее сумма превышает установленный Росфинмониторингом порог (не ниже 5 млн руб.). Ведомство может установить размер суммы в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю. В отношении организаций, поднадзорных Банку России, этот срок должен согласовываться с регулятором.
Военные суды наделяются правом судить иностранных военнослужащих и лиц без гражданства. Инициатива была разработана после того, как 7 июля Путин подписал указ, предусматривающий право лиц без гражданства на заключение контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах и воинских формированиях.
Кроме того, Путин подписал закон, предполагающий отказ РФ от исполнения постановлений иностранных уголовных судов. Это касается также международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре с РФ или резолюции Совбеза ООН.
Закрепляется наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Отныне описание герба будет дополнено предложением «Малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».
Телеком-операторы будут обязаны совместно использовать инфраструктуру связи в малонаселенных пунктах и на автодорогах общего пользования. Подразумевается формирование списка территорий для совместного использования средств связи. Перечень утвердят Минцифры и Минтранс, в него включат муниципалитеты с населением менее 1000 человек, а также автодороги федерального значения.
Запрещается розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Ограничение распространяется на торговлю табачными изделиями, вейпами, кальянами и устройствами для потребления никотина. Исключение составят случаи, если торговый объект на остановке – единственное место продажи такой продукции в населенном пункте.
Подтверждать возраст с помощью платформы Max можно будет при покупке алкоголя, табака, никотинсодержащей продукции и энергетиков. Применять национальный мессенджер также разрешено для проверки возраста при посещении зрелищных мероприятий, участии в лотереях и покупке опасных бытовых газовых баллонов.
Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Соответствующее заявление нужно будет подать в Единый регулятор азартных игр: заявителя включат в реестр лиц, решивших отказаться от участия в них. Аннулировать заявление будет нельзя. Гражданина могут исключить из списка по истечении установленного срока или на основании нового заявления, подать которое можно лишь через год после включения в список.
До 2033 г. вводится 25%-ная региональная квота для таксистов-частников, работающих на автомобилях иностранного производства, не соответствующих требованиям локализации. Документ также разрешает самозанятым водителям работать в любом регионе страны и устанавливает обязательное использование детских кресел при перевозке детей. Для новых субъектов РФ – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – предусмотрен переходный период до 2030 г. для приведения автопарка в соответствие с правилами локализации.
Расширяется применение цифровых технологий при государственном контроле, в том числе с использованием беспилотников, для выездного обследования и выявления нарушений. Вводится обязательный профилактический визит для лиц, предоставляющих гостиничные услуги, и предоставление социально ориентированным НКО льготных сроков проверок, аналогично субъектам малого предпринимательства. Закон направлен на снижение административной нагрузки за счет внедрения дистанционных форм контроля и совершенствования системы управления рисками.
Поэтапно ужесточаются правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. С 1 октября 2026 г. граждане смогут одновременно иметь не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. С 1 апреля 2027 г. разрешат лишь один такой договор с полной стоимостью более 100% годовых. При оформлении нового займа устанавливается период охлаждения в три дня после погашения предыдущего.
Разрешается строительство объектов сельского туризма, включая гостиницы, на винодельческих сельхозземлях при условии наличия на участке винодельни. Участок должен быть не менее 5 га с определенной плотностью виноградных насаждений, а общая площадь застройки ограничена 0,5% от площади виноградника. Возводимые здания не могут превышать трех этажей или 15 м в высоту, а отчуждение туристических объектов отдельно от винодельни и земельного участка запрещено.
Продлевается до 2029 г. эксперимент по особому порядку сдачи ОГЭ в 12 субъектах РФ. К ранее участвовавшим регионам добавлены Камчатский край, Мурманская, Смоленская, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Татарстан. Эксперимент касается проведения ГИА в 9-х классах и последующего приема в учреждения среднего общего и профессионального образования.
Увеличиваются штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей сумма вырастает от 50 000 до 150 000 руб., а для юрлиц – от 200 000 до 500 000 руб.
Вводится приостановка исполнительного производства по задолженностям для граждан и организаций в регионах, где введены военное положение или режим КТО, включая новые субъекты РФ и приграничные области. Судебные приставы получают право остановить взыскание долгов до отмены особых обстоятельств, за исключением обязательств по алиментам, возмещению вреда жизни и здоровью, требованиям из коррупционных правонарушений, выплате зарплат и обязательных платежей в бюджет. Закон направлен на поддержку жителей этих территорий.
Подведомственным региональным властям госучреждениям разрешили самостоятельно заготавливать спелую и перестойную древесину на землях лесного фонда без привлечения подрядчиков. Перечень таких учреждений утверждается главой субъекта РФ по согласованию с Минприроды, а правительство России устанавливает для них порядок проверки и исключения из списка. Заготовка разрешена только в специальных зонах освоения лесов и осуществляется по договору купли-продажи лесных насаждений.
Расширяется эксперимент по регулированию услуг гостевых домов, в список участников включили Адыгею, Бурятию, Астраханскую и Нижегородскую области. Положения о запрете работы без включения в реестр начнут применяться на этих территориях с 1 января 2027 г. Сам закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г.