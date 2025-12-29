Путин разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя и табака через Max
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет подтверждать возраст с помощью платформы Max.
Использовать платформу можно будет при покупке алкоголя, табака, никотинсодержащей продукции и энергетиков. Также национальный мессенджер разрешено применять для проверки возраста при посещении зрелищных мероприятий, участии в лотереях и покупке опасных бытовых газовых баллонов.
Отдельно закон вводит внесудебную блокировку сайтов, которые незаконно продают табак и кальяны онлайн. Кроме того, ужесточаются правила регистрации доменных имен.
Теперь регистрацией будут заниматься только российские организации из специального перечня. Перед регистрацией владелец домена должен будет пройти идентификацию через ЕСИА.