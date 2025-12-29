Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя и табака через Max

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет подтверждать возраст с помощью платформы Max.

Использовать платформу можно будет при покупке алкоголя, табака, никотинсодержащей продукции и энергетиков. Также национальный мессенджер разрешено применять для проверки возраста при посещении зрелищных мероприятий, участии в лотереях и покупке опасных бытовых газовых баллонов.

Отдельно закон вводит внесудебную блокировку сайтов, которые незаконно продают табак и кальяны онлайн. Кроме того, ужесточаются правила регистрации доменных имен.

Теперь регистрацией будут заниматься только российские организации из специального перечня. Перед регистрацией владелец домена должен будет пройти идентификацию через ЕСИА.

Закон был разработан группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР. Он вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других нормативных актов. Госдума приняла его 18 декабря. 24 декабря его одобрил Совет Федерации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь