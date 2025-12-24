Совет Федерации одобрил закон о подтверждении возраста через Max
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью мессенджера Max при покупке табака, алкоголя и энергетиков. Об этом стало известно в ходе заседания, завершающего осеннюю сессию. Его трансляция идет на сайте СФ.
18 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, позволяющие подтверждать возраст через национальный мессенджер Max без предъявления паспорта. Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других нормативных актов.
Согласно данным на сайте Госдумы, использовать Max для подтверждения возраста можно будет при покупке алкоголя, безалкогольных тонизирующих напитков, а также табака и никотинсодержащей продукции. Кроме того, использовать национальнный мессенджер можно будет при проверке сведений для удостоверения личности и установления возраста участника лотереи или лица, желающего поучаствовать в ней, а также при посещении зрелищного мероприятия.