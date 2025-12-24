Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Совет Федерации одобрил закон о подтверждении возраста через Max

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью мессенджера Max при покупке табака, алкоголя и энергетиков. Об этом стало известно в ходе заседания, завершающего осеннюю сессию. Его трансляция идет на сайте СФ.

18 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, позволяющие подтверждать возраст через национальный мессенджер Max без предъявления паспорта. Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других нормативных актов.

Согласно данным на сайте Госдумы, использовать Max для подтверждения возраста можно будет при покупке алкоголя, безалкогольных тонизирующих напитков, а также табака и никотинсодержащей продукции. Кроме того, использовать национальнный мессенджер можно будет при проверке сведений для удостоверения личности и установления возраста участника лотереи или лица, желающего поучаствовать в ней, а также при посещении зрелищного мероприятия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь