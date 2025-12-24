Совет Федерации одобрил закон о подтверждении возраста через Max

Согласно данным на сайте Госдумы, использовать Max для подтверждения возраста можно будет при покупке алкоголя, безалкогольных тонизирующих напитков, а также табака и никотинсодержащей продукции. Кроме того, использовать национальнный мессенджер можно будет при проверке сведений для удостоверения личности и установления возраста участника лотереи или лица, желающего поучаствовать в ней, а также при посещении зрелищного мероприятия.