Путин закрепил описание внешнего вида российского герба

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь описание герба будет дополнено указанием, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами». Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

18 декабря поправки в закон «О государственном гербе РФ» были приняты Госдумой, 19 декабря одобрены Советом Федерации.

Инициатива была внесена группой из 412 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. До этого он подчеркивал, что «необходимо сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности».

