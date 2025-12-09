ГД одобрила в первом чтении законопроект о наличии крестов в описании герба

Тема искажений изображений храмов и геральдики – так называемый «крестопад» – активно обсуждается с 2023 г. Одним из наиболее известных случаев стала отмена первого дизайна обновленной банкноты номиналом 1000 руб. после того, как на изображении не оказалось креста на церкви в Казанском кремле.