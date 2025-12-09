ГД одобрила в первом чтении законопроект о наличии крестов в описании герба
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Инициатива внесена группой из 412 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Поправки предлагается внести в закон «О Государственном гербе РФ». Согласно проекту, описание герба будет дополнено указанием, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».
До этого Володин подчеркивал, что «необходимо сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности».
15 июля Госдума приняла закон, запрещающий изображать культовые здания и официальные геральдические знаки без религиозных элементов. Этот документ распространяется на СМИ, интернет, рекламу, продажу товаров и оказание услуг.
Тема искажений изображений храмов и геральдики – так называемый «крестопад» – активно обсуждается с 2023 г. Одним из наиболее известных случаев стала отмена первого дизайна обновленной банкноты номиналом 1000 руб. после того, как на изображении не оказалось креста на церкви в Казанском кремле.