Главная / Общество /

ГД одобрила в первом чтении законопроект о наличии крестов в описании герба

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Инициатива внесена группой из 412 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Поправки предлагается внести в закон «О Государственном гербе РФ». Согласно проекту, описание герба будет дополнено указанием, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

До этого Володин подчеркивал, что «необходимо сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности».

15 июля Госдума приняла закон, запрещающий изображать культовые здания и официальные геральдические знаки без религиозных элементов. Этот документ распространяется на СМИ, интернет, рекламу, продажу товаров и оказание услуг.

Тема искажений изображений храмов и геральдики – так называемый «крестопад» – активно обсуждается с 2023 г. Одним из наиболее известных случаев стала отмена первого дизайна обновленной банкноты номиналом 1000 руб. после того, как на изображении не оказалось креста на церкви в Казанском кремле.

