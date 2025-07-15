Госдума запретила «крестопад»
Депутаты Госдумы приняли закон, не допускающий использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков без религиозных символов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Закон поддержали все участники голосования – 412 депутатов.
Закон распространяется на СМИ, интернет, продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, рекламу.
«Такая норма будет способствовать защите чувств верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», – подчеркнул Володин.
14 июля профильный комитет палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций одобрил поправки к законопроекту о запрете использования изображений религиозных объектов без их религиозных символов. Изменения распространили ограничения на геральдические знаки, включая государственную символику.
На само явление, получившее название «крестопад», стали активно обращать внимание с 2023 г. Православные были недовольны тем, что храмы изображаются без крестов на плакатах, в рекламе, литературе и СМИ. Также первый дизайн обновлённой банкноты номиналом 1000 рублей был отменён после того, как на ней не оказалось креста на здании церкви в Казанском кремле.
В мае 2025 г. ряд российских СМИ сообщили об изменениях в дизайне государственного герба на сайте администрации президента. В изображение были возвращены кресты на державу и короны двуглавого орла, которые ранее заменялись ромбами. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ситуацию техническими причинами. По его словам, на сайте Кремля размещен полноформатный герб с крестами, но при масштабировании они могут визуально превращаться в ромбы. Помимо этого, в апреле кресты вернулись на логотип Министерства спорта.
Управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов говорил, что поправка к законопроекту расширяет запрет на использование религиозной символики, так как появляются дополнительные ограничения не только на ее демонстрацию, но и на контекст использования. В частности, речь о случаях, когда символика может быть воспринята как оскверненная.