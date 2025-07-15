Депутаты хотят наказывать за искажение государственных символов

Депутаты хотят наказывать за искажение государственных символовТакие поправки предложены к законопроекту о запрете показывать религиозные объекты без их символов
Депутаты Госдумы ужесточают законопроект о запрете использования изображений религиозных объектов без их религиозных символов – теперь он также распространится и на геральдические знаки, включая государственную символику. Такие поправки ко второму чтению (запланировано на 15 июля) были одобрены профильным комитетом палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций.
Версия документа в первом чтении касалась запрета использовать изображения или воспроизведение культовых зданий и объектов без их религиозной символики, если в реальности она присутствует. Это касается изображений в СМИ и интернете, а также использования таковых при продаже товаров, выполнении работ и услуг, в государственных, муниципальных символах и знаках, объявлениях, вывесках и рекламе.
Ко второму предлагается распространить запрет на геральдические знаки и их узнаваемые части – нельзя будет удалять или изменять такие элементы, если они присутствуют в оригинале изображения. Это касается, в частности, государственных гербов, флагов и других официальных символов – их требуется воспроизводить в полном и неизменном виде.
Кроме того, запрет касается воспроизведения религиозных символов, если оно «влечет за собой их осквернение». Исключение составляют исторические изображения, если в тот или иной период религиозных символов на них не было.
В мае 2025 г. ряд российских СМИ сообщили об изменениях в дизайне государственного герба на сайте администрации президента: в изображение вернули кресты на державу и короны двуглавого орла, которые ранее заменялись ромбами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснил ситуацию техническими причинами. По его словам, на сайте Кремля размещен полноформатный герб с крестами, но при масштабировании они могут визуально превращаться в ромбы. Помимо этого, в апреле кресты вернулись на логотип Министерства спорта.
Какие религии относятся к традиционным в России
Поправка к законопроекту расширяет запрет на использование религиозной символики, поскольку появляются дополнительные ограничения не только на ее демонстрацию, но и на контекст использования – в частности, когда символика может быть воспринята как оскверненная, отмечает управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Ношение крестика в виде украшения и его изображение на сувенирах не подпадают под запрет, если они не сопровождаются действиями или контекстом, которые могут быть расценены как уничижительные или насмешливые, уточнил он. При этом использование религиозной символики в рекламных кампаниях, арт-объектах или медиа может трактоваться как оскорбительное в зависимости от субъективной интерпретации контролирующих органов, экспертов в области религиозной культуры или отдельных лиц.
Нарушителя могут наказать в соответствии со статьей Кодекса об административных нарушениях – умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, продолжил Егулемов. Это повлечет за собой штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб. либо обязательные работы на срок до 120 часов для граждан. Для должностных лиц штраф составляет от 100 000 до 200 000 руб. Судебная практика высшей судебной инстанции принимает как допустимое доказательство по подобным делам письменные пояснения священников Русской православной церкви о наличии осквернения и унижения чувств верующих, отмечает адвокат.
Кресты – это «наша история и идентичность», их нельзя убирать с тех мест, куда они были поставлены, заявил «Ведомостям» профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин. Государственная символика тоже должна быть с крестами, поскольку история русского народа начинается с того момента, когда разрозненные племена после крещения Руси стали воспринимать себя как единую этно-племенную общность, считает Дворкин.
Авторы законопроекта
Представители всех конфессий сходятся во мнении, что прорисовка крестов необходима не во всех случаях, сообщил «Ведомостям» председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников. При этом сам закон конфессии встретили одобрительно: по его словам, поддержка инициативы объясняется ее своевременностью. Стартовой точкой стала история с купюрой Центробанка, когда на ней не был изображен крест на храмах, напоминает Мельников. Тогда же производители стали делать товары без изображения христианской символики, где она должна быть.
Законопроект максимально учитывает пожелания церкви, отмечает политолог Алексей Макаркин. По его словам, сложность заключается в том, что и граждане, и предприниматели «могут попасться на штрафах в самых неожиданных для них ситуациях» из-за роста ограничений. «Например, делают какое-то изображение Кремля, где есть Успенский собор. Под санкции закона возможно попасть, если там нет крестов, хотя изображение может носить стилизованный характер», – предупреждает эксперт. Вместе с этим он отметил, что часть верующих может критично относиться и к изображению святых, например, в кино, а часть воспримет это более лояльно. «Вопрос в том, где границы в таком законодательстве», – заключил он.