Депутаты хотят наказывать за искажение государственных символов

Поправка к законопроекту расширяет запрет на использование религиозной символики, поскольку появляются дополнительные ограничения не только на ее демонстрацию, но и на контекст использования – в частности, когда символика может быть воспринята как оскверненная, отмечает управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Ношение крестика в виде украшения и его изображение на сувенирах не подпадают под запрет, если они не сопровождаются действиями или контекстом, которые могут быть расценены как уничижительные или насмешливые, уточнил он. При этом использование религиозной символики в рекламных кампаниях, арт-объектах или медиа может трактоваться как оскорбительное в зависимости от субъективной интерпретации контролирующих органов, экспертов в области религиозной культуры или отдельных лиц.