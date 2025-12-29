Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 2026 года

С нового года начнут действовать и законы, расширяющие поддержку участников спецоперации и членов их семей. Для них продлеваются кредитные каникулы, вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. По словам Володина, с 2022 г. в этой сфере принято 154 закона, что позволило сформировать комплексную и гибкую систему мер. Кроме того, вступит в силу закон об обмене информацией о детях мигрантов между МВД и органами управления образованием.