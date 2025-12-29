Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 2026 года
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в России с января 2026 г. Среди ключевых решений – повышение МРОТ и индексация страховых пенсий.
Как сообщил спикер ГД, с начала года минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 20% и составит 27 093 руб. «Это будет способствовать увеличению зарплат для 4,5 млн человек. Также повысится величина прожиточного минимума. Как следствие, вырастет ряд социальных выплат», – написал он.
По его словам, еще в новом году страховые пенсии повысят на 7,6%.
Дополнительно расширяются меры поддержки семей с детьми. В частности, отменяются ограничения по включению в страховой стаж периодов ухода за детьми до 1,5 года. Вводится новое пособие для работающих родителей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних. Женщины со званием «Мать-героиня» получат право на социальные льготы на уровне Героев России и Героев Труда. Володин подчеркнул, что решение демографических задач напрямую связано с будущим страны.
С нового года начнут действовать и законы, расширяющие поддержку участников спецоперации и членов их семей. Для них продлеваются кредитные каникулы, вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. По словам Володина, с 2022 г. в этой сфере принято 154 закона, что позволило сформировать комплексную и гибкую систему мер. Кроме того, вступит в силу закон об обмене информацией о детях мигрантов между МВД и органами управления образованием.
Также Володин сообщил, что иноагентов лишат налоговых льгот и для них устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%. По его словам, «те, кто предал Россию, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере».