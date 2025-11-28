Путин подписал закон о единой ставке налога для иноагентов в 30%

Статус иноагента в РФ появился в 2012 г. Его последовательное ужесточение началось в 2020-х. Сейчас для иноагентов действуют запреты на финансовую и имущественную поддержку от государства, на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.