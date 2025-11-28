Путин подписал закон о единой ставке налога для иноагентов в 30%
В России установили единую ставку налога на доходы иностранных агентов в размере 30%. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, следует из данных портала правовых актов.
Иноагентов лишат права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога на доходы при продаже активов, дарении и наследовании. Закон также вводит ограничения на использование налоговых льгот организациями, которые имеют статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.
Закон был принят Госдумой 20 ноября, одобрен Советом Федерации 26 ноября. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин называл граждан РФ, внесенных в реестр Минюста «предателями» и заявлял, что такие лица «не должны получать налоговых льгот»: «Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере».
Статус иноагента в РФ появился в 2012 г. Его последовательное ужесточение началось в 2020-х. Сейчас для иноагентов действуют запреты на финансовую и имущественную поддержку от государства, на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.