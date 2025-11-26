Совет Федерации одобрил единую ставку НДФЛ 30% для физлиц-иноагентов
Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает для физических лиц со статусом иностранного агента единую ставку НДФЛ в размере 30%. Поправки будут внесены в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.
Документ также лишает физлиц-иноагентов права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога на доходы при продаже активов, дарении и наследовании.
Помимо этого, вводятся ограничения на использование налоговых льгот организациями, которые имеют статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений с иными сроками, но изменения по налогам начнут действовать не ранее первого дня следующего налогового периода.
О таких поправках в Налоговый кодекс сообщил 20 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», – заявил он.