Совет Федерации одобрил единую ставку НДФЛ 30% для физлиц-иноагентов

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает для физических лиц со статусом иностранного агента единую ставку НДФЛ в размере 30%. Поправки будут внесены в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.

Документ также лишает физлиц-иноагентов права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога на доходы при продаже активов, дарении и наследовании.

Помимо этого, вводятся ограничения на использование налоговых льгот организациями, которые имеют статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений с иными сроками, но изменения по налогам начнут действовать не ранее первого дня следующего налогового периода.

О таких поправках в Налоговый кодекс сообщил 20 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», – заявил он.

