Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России с начала 2026 г. устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 27 093 руб. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О минимальном размере оплаты труда». В 2025 г. размер МРОТ составляет 22 440 руб. в месяц. 26 ноября законопроект о повышении уровня МРОТ до указанной суммы одобрил Совет Федерации.

До этого сообщалось, что в планах правительства повысить МРОТ к 2030 г. до 35 000 руб. 17 ноября председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным уточнял, что с 2026 г. повышение показателя приведет к росту зарплаты почти у 5 млн работников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь