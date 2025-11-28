Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России с начала 2026 г. устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 27 093 руб. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Соответствующие поправки вносятся в закон «О минимальном размере оплаты труда». В 2025 г. размер МРОТ составляет 22 440 руб. в месяц. 26 ноября законопроект о повышении уровня МРОТ до указанной суммы одобрил Совет Федерации.
До этого сообщалось, что в планах правительства повысить МРОТ к 2030 г. до 35 000 руб. 17 ноября председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным уточнял, что с 2026 г. повышение показателя приведет к росту зарплаты почти у 5 млн работников.