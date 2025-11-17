С 1 января у 5 млн россиян вырастет зарплата за счет повышения МРОТ

Сейчас действует законодательно закрепленная норма, по которой МРОТ должен расти темпами, превышающими динамику прожиточного минимума и индекса потребительских цен. По его данным, уже в 2025 г. повышение затронуло 4,2 млн работников, а с 1 января следующего года прибавку получат еще около 5 млн человек.