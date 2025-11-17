С 1 января у 5 млн россиян вырастет зарплата за счет повышения МРОТ
С 1 января 2026 г. заработная плата увеличится почти у 5 млн работников за счет опережающего роста минимального размера оплаты труда. Об этом председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Сейчас действует законодательно закрепленная норма, по которой МРОТ должен расти темпами, превышающими динамику прожиточного минимума и индекса потребительских цен. По его данным, уже в 2025 г. повышение затронуло 4,2 млн работников, а с 1 января следующего года прибавку получат еще около 5 млн человек.
Глава ФНПР также отметил изменения в Трудовой кодекс, которые предусматривают дополнительные выплаты сотрудникам, выполняющим функции наставников. Мера затронула около 4 млн человек.
«Это важное начинание. Функция важная – наставничество», – поддержал это решение президент.
Также в ходе встречи Черногаев рассказал президенту о работе профсоюзов и новых законодательных инициативах. Он поблагодарил главу страны за поддержку, включая закон, позволяющий гражданам получать бесплатную юридическую помощь в случаях нарушения их трудовых прав. Документ был подписан 4 ноября.