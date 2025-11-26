Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 27 093 рублей с 2026 года

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что опережающее увеличение МРОТ в первую очередь затронет низкооплачиваемые категории работников – в сферах образования, культуры и спорта, административной деятельности и прочих услуг. Фактически уровень МРОТа также повлияет также на расчет пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, больничных и других выплат.