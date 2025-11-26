Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 27 093 рублей с 2026 года
На пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27 093 руб. с 1 января 2026 г.
Изменения вносятся в закон «О минимальном размере оплаты труда». С 1 января 2025 г. МРОТ составляет 22 440 руб. в месяц.
20 ноября закон об установлении МРОТ на уровне 27 093 руб. приняла Госдума. Сообщалось, что, согласно планам правительства, к 2030 г. МРОТ должен увеличиться до 35 000 руб.
17 ноября председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказывал, что с 2026 г. рост МРОТ приведет к повышению зарплаты почти у 5 млн работников.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что опережающее увеличение МРОТ в первую очередь затронет низкооплачиваемые категории работников – в сферах образования, культуры и спорта, административной деятельности и прочих услуг. Фактически уровень МРОТа также повлияет также на расчет пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, больничных и других выплат.