Госдума приняла закон о МРОТ в размере 27 000 рублей

Ведомости

Госдума приняла закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 г. на уровне 27 093 руб., следует из думской электронной базы. Это выше на 20,7% в сравнении с предыдущим значением.

Принятые поправки направлены на опережающее повышение МРОТ. Согласно планам, к 2030 г. МРОТ должен достичь отметки в 35 000 руб.

17 ноября председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что с 2026 г. заработная плата увеличится почти у 5 млн работников за счет опережающего роста минимального размера оплаты труда.

В России возник парадокс МРОТ на фоне «гонки зарплат»

Общество

Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты у низкооплачиваемых работников, они сконцентрированы в основном в образовании, в области культуры и спорта, административной деятельности и оказании прочих видов услуг.

Фактически уровень МРОТ влияет также на расчет пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, говорила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.

