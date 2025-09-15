В России возник парадокс МРОТ на фоне «гонки зарплат»
В 2019 г. доля получающих такую заработную плату сотрудников в России составляла 2,9%. Она снижалась, но в 2025 г. вновь выросла до 2,6%. В первую очередь, такая динамика была замечена в бюджетном секторе, где показатель увеличился до 4,2%). При этом частный сектор показал снижение доли людей с такими заработками.
Увеличение доли низких зарплат происходит на фоне низкой безработицы и «гонки зарплат» в России. Среднемесячная номинальная зарплата во II квартале 2025 г. достигла 100 023 руб. (+14,9% в номинале и + 4,6% в реальном выражении), по данным Росстата. Безработица по итогам того же периода оказалась самой низкой в сравнении с остальными странами «большой двадцатки» (G20).