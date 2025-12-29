Газета
Военные суды получили право судить военнослужащих без гражданства

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий военные суды правом судить иностранных военнослужащих и лиц без гражданства. Об этом говорится в соответствующем документе.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные Минюстом поправки в закон «О военных судах» 9 сентября. Инициатива была разработана после того, как 7 июля Путин подписал указ, предусматривающий право лиц без гражданства на заключение контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах и воинских формированиях.

22 декабря президент РФ подписал указ, который закрепляет статус лиц без гражданства в сфере военной службы и определяют их права и обязанности при прохождении службы в Вооруженных силах России и других воинских формированиях в мирное время.

