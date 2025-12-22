Путин расширил порядок прохождения военной службы на лиц без гражданства
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым внесены изменения в порядок прохождения военной службы и расширен круг лиц, на которых распространяются соответствующие нормы. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, положения, ранее касавшиеся только иностранных граждан, теперь распространяются также на лиц без гражданства. В тексте документа формулировка «иностранными гражданами» заменена на «иностранными гражданами и лицами без гражданства».
Уточняется, что лица без гражданства смогут проходить военную службу по контракту. Такой контракт будет заключаться между гражданином и Министерством обороны РФ либо иным федеральным органом исполнительной власти или государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.
Изменения закрепляют правовой статус лиц без гражданства в сфере военной службы и определяют их права и обязанности при прохождении службы в Вооруженных силах России и других воинских формированиях в мирное время.
20 ноября правительство России направило в Госдуму законопроект, который вводит запрет на депортацию и ряд других ограничительных мер в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавших в боевых действиях