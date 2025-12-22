Путин расширил порядок прохождения военной службы на лиц без гражданства

20 ноября правительство России направило в Госдуму законопроект, который вводит запрет на депортацию и ряд других ограничительных мер в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавших в боевых действиях