Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин расширил порядок прохождения военной службы на лиц без гражданства

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым внесены изменения в порядок прохождения военной службы и расширен круг лиц, на которых распространяются соответствующие нормы. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, положения, ранее касавшиеся только иностранных граждан, теперь распространяются также на лиц без гражданства. В тексте документа формулировка «иностранными гражданами» заменена на «иностранными гражданами и лицами без гражданства».

Уточняется, что лица без гражданства смогут проходить военную службу по контракту. Такой контракт будет заключаться между гражданином и Министерством обороны РФ либо иным федеральным органом исполнительной власти или государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.

Изменения закрепляют правовой статус лиц без гражданства в сфере военной службы и определяют их права и обязанности при прохождении службы в Вооруженных силах России и других воинских формированиях в мирное время.

20 ноября правительство России направило в Госдуму законопроект, который вводит запрет на депортацию и ряд других ограничительных мер в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавших в боевых действиях

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь