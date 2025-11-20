Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Правительство внесло проект о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев

Ведомости

Правительство России направило в Госдуму законопроект, который вводит запрет на депортацию и ряд других ограничительных мер в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавших в боевых действиях. Документ опубликован в думской базе.

В документе предлагаются изменения в два закона – «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Законопроект предусматривает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении сроков временного пребывания, отказе или аннулировании разрешений на временное проживание, вида на жительство или разрешений на въезд и пребывание в РФ – в отношении иностранцев и лиц без гражданства, проходивших службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России, а также участвовавших в боевых действиях.

Под действие проекта также попадают иностранцы, служившие в российских войсках в рамках военной операции.

9 сентября «Ведомости» писали, что военные без гражданства, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, смогут получить единовременную выплату в размере до 400 000 руб. наравне с иностранными гражданами, находящимися в зоне спецоперации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте