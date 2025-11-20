Правительство внесло проект о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев

Законопроект предусматривает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении сроков временного пребывания, отказе или аннулировании разрешений на временное проживание, вида на жительство или разрешений на въезд и пребывание в РФ – в отношении иностранцев и лиц без гражданства, проходивших службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России, а также участвовавших в боевых действиях.