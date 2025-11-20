Правительство внесло проект о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев
Правительство России направило в Госдуму законопроект, который вводит запрет на депортацию и ряд других ограничительных мер в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавших в боевых действиях. Документ опубликован в думской базе.
В документе предлагаются изменения в два закона – «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Законопроект предусматривает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении сроков временного пребывания, отказе или аннулировании разрешений на временное проживание, вида на жительство или разрешений на въезд и пребывание в РФ – в отношении иностранцев и лиц без гражданства, проходивших службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России, а также участвовавших в боевых действиях.
Под действие проекта также попадают иностранцы, служившие в российских войсках в рамках военной операции.
9 сентября «Ведомости» писали, что военные без гражданства, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, смогут получить единовременную выплату в размере до 400 000 руб. наравне с иностранными гражданами, находящимися в зоне спецоперации.