Путин подписал закон об увеличении штрафов за навязывание допуслуг
Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Это следует из соответствующего документа.
Законом предусматривается, что штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 000 до 150 000 руб. Юридическим лицам придется заплатить от 200 000 до 500 000 руб.
Госдума приняла соответствующий закон 23 декабря. Как сообщал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, в апреле 2025 г. федеральный закон установил, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату возможна исключительно с согласия потребителя. При этом спикер ГД обратил внимание на рост подобных правонарушений в последние годы: в 2022 г. – 782 случая, в 2023 г. – 3179, в 2024 г. – 4132. Наиболее часто с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медуслуг, отметил Володин.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов 23 мая 2025 г. В первом чтении документ приняли 15 июля. Сначала предполагалось, что штрафы могут составить от 100 000 до 300 000 руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 250 000 до 1 млн руб. для юрлиц, но к документу представили поправки.