Путин увеличил штрафы за нарушения при перевозке детей
Президент России Владимир Путин подписал закон о двукратном увеличении суммы штрафов за нарушение правил перевозки детей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Изменения вносятся в ст. 12.23 КоАП РФ. Штраф за нарушения правил перевозки для физлиц увеличивается с 3000 до 5000 руб., для должностных лиц – с 25 000 до 50 000 руб., а для юрлиц – со 100 000 до 200 000 руб.
Документ был принят Госдумой 17 декабря. Тогда уточнялось, что штрафы будут направлены на тех, кто перевозит детей без автокресел. Отмечалось также, что индивидуальные предприниматели без образования юрлица будут наказываться как юрлица, а самозанятые таксисты – как должностные лица.
В пояснительной записке было указано, что анализ аварийности за 2020–2023 гг. продемонстрировал устойчиво высокую долю таких происшествий, а в 2024 г., несмотря на общее сокращение ДТП, выросла тяжесть их последствий – число погибших детей увеличилось на 21% по сравнению с предыдущим годом.
Совет Федерации одобрил закон 19 декабря.