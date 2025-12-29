Путин увеличил штрафы за нарушения при перевозке детей

Документ был принят Госдумой 17 декабря. Тогда уточнялось, что штрафы будут направлены на тех, кто перевозит детей без автокресел. Отмечалось также, что индивидуальные предприниматели без образования юрлица будут наказываться как юрлица, а самозанятые таксисты – как должностные лица.