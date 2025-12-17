Госдума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел
На пленарном заседании депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие штрафы за несоблюдение требований к перевозке детей. Соответствующий документ опубликован в думской базе. Штрафы будут направлены на тех, кто перевозит детей без автокресел.
Теперь штраф для водителей вырастет с 3000 до 5000 руб., для должностных лиц – с 25 000 до 50 000 руб., а для юридических лиц – со 100 000 до 200 000 руб. Индивидуальные предприниматели без образования юрлица будут наказываться как юрлица, а самозанятые таксисты – как должностные лица.
Как следует из пояснительной записки, инициатива направлена на снижение числа ДТП с участием детей-пассажиров. Анализ аварийности за 2020–2023 гг. показал устойчиво высокую долю таких происшествий, а в 2024 г., несмотря на общее сокращение ДТП, выросла тяжесть их последствий – число погибших детей увеличилось на 21% по сравнению с предыдущим годом.
23 октября «Ведомости» писали, что за девять месяцев 2025 г. около 33% детей-пассажиров в России погибли в ДТП, в которых было установлено нарушение правил их перевозки. То есть детей перевозили без удерживающих кресел либо они не были пристегнуты ремнем безопасности.