Госдума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел

23 октября «Ведомости» писали, что за девять месяцев 2025 г. около 33% детей-пассажиров в России погибли в ДТП, в которых было установлено нарушение правил их перевозки. То есть детей перевозили без удерживающих кресел либо они не были пристегнуты ремнем безопасности.