Путин подписал закон о снижении возраста присяги гражданина до 14 лет

Также уточнен перечень оснований для признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Такое решение будет считаться недействительным, если лицо отказалось приносить присягу либо не явилось для ее принесения в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.