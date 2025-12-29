Путин подписал закон о снижении возраста присяги гражданина до 14 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий возраст принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициативу внесла группа депутатов 15 ноября 2024 г. Законом предусмотрено снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства РФ, с 18 до 14 лет. Как следует из пояснений к документу, мера направлена на повышение патриотического духа и формирование осознанного обязательства соблюдать Конституцию и законодательство России.
Также уточнен перечень оснований для признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Такое решение будет считаться недействительным, если лицо отказалось приносить присягу либо не явилось для ее принесения в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
10 декабря сообщалось, что законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтении. В первом чтении инициатива была одобрена еще 13 февраля 2025 г.