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ГД в первом чтении одобрила снижение возраста для присяги гражданина РФ

Ведомости

В ходе планерного заседания депутаты Государственной думы (ГД) приняли в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ при получении гражданства до 14 лет, сообщается на официальном сайте ГД.

В присяге гражданин обязуется соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, уважать культуру, историю и традиции, а также защищать свободу и независимость страны. В случае отказа от принесения присяги ранее выданное гражданство будет считаться недействительным.

В ходе заседания председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что если нарушается присяга, то нарушаются и законы страны. В зависимости от тяжести нарушения государство может принять решение о лишении гражданства. Володин назвал такой подход проработанным и осмысленным.

Законопроект, который обязывает приносить присягу гражданина России с 14 лет, был внесен в ГД 15 ноября 2024 г. Проектом предлагается внести изменения в ст. 21 и 37 закона «О гражданстве». Авторы утверждают, что инициатива подготовлена «в целях совершенствования законодательства в области гражданства РФ» в части исполнения лицом, которое приобрело его, обязательства по принесению присяги.

Согласно действующим нормам ст. 21, от принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет. В законопроекте указывается, что гражданин уже с 14 лет способен самостоятельно нести ответственность за противоправные деяния. Поправки направлены на «повышение патриотического духа и осознание взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство», отмечается в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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