ГД в первом чтении одобрила снижение возраста для присяги гражданина РФ
В ходе планерного заседания депутаты Государственной думы (ГД) приняли в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ при получении гражданства до 14 лет, сообщается на официальном сайте ГД.
В присяге гражданин обязуется соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, уважать культуру, историю и традиции, а также защищать свободу и независимость страны. В случае отказа от принесения присяги ранее выданное гражданство будет считаться недействительным.
В ходе заседания председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что если нарушается присяга, то нарушаются и законы страны. В зависимости от тяжести нарушения государство может принять решение о лишении гражданства. Володин назвал такой подход проработанным и осмысленным.
Законопроект, который обязывает приносить присягу гражданина России с 14 лет, был внесен в ГД 15 ноября 2024 г. Проектом предлагается внести изменения в ст. 21 и 37 закона «О гражданстве». Авторы утверждают, что инициатива подготовлена «в целях совершенствования законодательства в области гражданства РФ» в части исполнения лицом, которое приобрело его, обязательства по принесению присяги.
Согласно действующим нормам ст. 21, от принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет. В законопроекте указывается, что гражданин уже с 14 лет способен самостоятельно нести ответственность за противоправные деяния. Поправки направлены на «повышение патриотического духа и осознание взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство», отмечается в документе.