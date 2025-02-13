ГД в первом чтении одобрила снижение возраста для присяги гражданина РФ

Законопроект, который обязывает приносить присягу гражданина России с 14 лет, был внесен в ГД 15 ноября 2024 г. Проектом предлагается внести изменения в ст. 21 и 37 закона «О гражданстве». Авторы утверждают, что инициатива подготовлена «в целях совершенствования законодательства в области гражданства РФ» в части исполнения лицом, которое приобрело его, обязательства по принесению присяги.