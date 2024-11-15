В Госдуму внесен проект об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет

В соответствии с ч. 8 ст. 37 закона, решение о приеме в гражданство России вступает в силу со дня принесения присяги. Если лицо не принесло присягу в течение одного года со дня решения о приеме в гражданство, это решение считается недействительным. Авторы инициативы обращают внимание на случаи, когда люди отказываются от принесения присяги. В связи с этим предлагается также признавать решение о гражданстве РФ недействительным.