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В Госдуму внесен проект об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет

Поправки направлены на «повышение патриотического духа», говорится в документе
Ведомости

В Государственную думу внесен законопроект, который обязывает приносить присягу гражданина России с 14 лет. Предлагаемый документ размещен на сайте думской базы.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийский интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его заместители Виктор Водолацкий, Казбек Тайсаев, Александр Бородай и Артем Туров.

Проектом предлагается внести изменения в ст. 21 и 37 закона «О гражданстве». Авторы утверждают, что инициатива подготовлена «в целях совершенствования законодательства в области гражданства РФ» в части исполнения лицом, которое приобрело его, обязательства по принесению присяги.

Согласно действующим нормам ст. 21, от принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет. В законопроекте указывается, что гражданин уже с 14 лет способен самостоятельно нести ответственность за противоправные деяния. Поправки направлены на «повышение патриотического духа и осознание взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство», отмечается в документе.

В соответствии с ч. 8 ст. 37 закона, решение о приеме в гражданство России вступает в силу со дня принесения присяги. Если лицо не принесло присягу в течение одного года со дня решения о приеме в гражданство, это решение считается недействительным. Авторы инициативы обращают внимание на случаи, когда люди отказываются от принесения присяги. В связи с этим предлагается также признавать решение о гражданстве РФ недействительным.

В финансово-экономическом обосновании к проекту утверждается, что он не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета. Его принятие не повлечет за собой признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов, правовых актов президента, правительства и других органов исполнительной власти.

В начале ноября МВД России напомнило, что 22 ноября истекает срок для принесения присяги гражданина РФ лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство. Со следующего дня, как отметили в ведомстве, без этой процедуры иностранцы будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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