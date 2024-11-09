Решения о гражданстве без присяги признают недействительными после 22 ноября

С начала года депутаты Госдумы приняли семь законов, регулирующих сферу миграционной политики, еще шесть проектов находятся на рассмотрении, говорил в октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин. В этой сфере, отмечал спикер Госдумы, было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить. Закон, который делает недействительными решения о приеме в российское гражданство без присяги, вступает в силу 21 ноября, рассказывал он.