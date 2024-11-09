Решения о гражданстве без присяги признают недействительными после 22 ноября
МВД России напомнило о признании недействительными после 22 ноября решения о приеме в российское гражданство без принесения присяги. Об этом говорится на сайте министерства.
22 ноября истекает срок для принесения присяги гражданина РФ лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство. Со следующего дня, как отметили в ведомстве, без этой процедуры иностранцы будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными.
Соответствующие нормы закреплены в одном из пунктов указа, который президент РФ Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года.
«На лиц, которые приобрели гражданство РФ до введения обязанности по принесению присяги гражданина РФ (1 сентября 2017 г.) или на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения, данные положения не распространяются», – добавили в министерстве.
С начала года депутаты Госдумы приняли семь законов, регулирующих сферу миграционной политики, еще шесть проектов находятся на рассмотрении, говорил в октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин. В этой сфере, отмечал спикер Госдумы, было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить. Закон, который делает недействительными решения о приеме в российское гражданство без присяги, вступает в силу 21 ноября, рассказывал он.