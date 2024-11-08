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МВД будет аннулировать фиктивные браки мигрантов в России

Ведомости

Министерство внутренних дел РФ будет аннулировать фиктивные браки иностранных граждан, заключенные для получения миграционных статусов. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, работа по установлению признаков фиктивного брака уже проводится, а материалы для выявления обстоятельств направляются в органы прокуратуры.

«В прошлом году по этой причине аннулировано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство» – добавила Волк.

На сайте МВД указывается, что наличие брака с гражданином Российской Федерации – один их самых простых способов получить право на проживание в России. «В 2023 г. около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака», – отмечают в МВД.

В январе 2025 г. в силу вступит закон, направленный на предотвращение случаев использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов.  

8 ноября Волк сообщила, что МВД России возбудило более 4000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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