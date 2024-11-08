МВД будет аннулировать фиктивные браки мигрантов в России

На сайте МВД указывается, что наличие брака с гражданином Российской Федерации – один их самых простых способов получить право на проживание в России. «В 2023 г. около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака», – отмечают в МВД.