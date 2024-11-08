МВД будет аннулировать фиктивные браки мигрантов в России
Министерство внутренних дел РФ будет аннулировать фиктивные браки иностранных граждан, заключенные для получения миграционных статусов. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, работа по установлению признаков фиктивного брака уже проводится, а материалы для выявления обстоятельств направляются в органы прокуратуры.
«В прошлом году по этой причине аннулировано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство» – добавила Волк.
На сайте МВД указывается, что наличие брака с гражданином Российской Федерации – один их самых простых способов получить право на проживание в России. «В 2023 г. около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака», – отмечают в МВД.
В январе 2025 г. в силу вступит закон, направленный на предотвращение случаев использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов.
8 ноября Волк сообщила, что МВД России возбудило более 4000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал».