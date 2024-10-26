Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах о блогерах и мигрантах
В ноябре в силу вступают шесть законов, регулирующие в том числе миграционную сферу и деятельность блогеров, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
7 ноября вступает в силу закон, который ужесточает правила въезда в страну иностранных граждан. Информацию, полученную в результате геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства, отмечается в опубликованной Володиным карточке. По его словам, изменения позволят исключить ошибки при регистрации мигрантов в госсистемах, выявлять и не допускать в страну нарушивших законодательство.
Другая инициатива делает недействительными решения о приеме в российское гражданство без присяги. Закон вступает в силу 21 ноября.
С 1 ноября Роскомнадзор начнет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков. Нововведение, как отметил спикер Госдумы, повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в соцсетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность распространяемой информации, считает он. С 11 ноября также вступает в силу закон, который позволит досрочно прекращать полномочия иностранных агентов в органах власти.
С начала года депутаты Госдумы приняли семь законов, регулирующих сферу миграционной политики, еще шесть проектов находятся на рассмотрении, говорил в октябре Володин. В этой сфере, отмечал спикер Госдумы, было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить.