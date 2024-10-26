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Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах о блогерах и мигрантах

Ведомости

В ноябре в силу вступают шесть законов, регулирующие в том числе миграционную сферу и деятельность блогеров, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. 

7 ноября вступает в силу закон, который ужесточает правила въезда в страну иностранных граждан. Информацию, полученную в результате геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства, отмечается в опубликованной Володиным карточке. По его словам, изменения позволят исключить ошибки при регистрации мигрантов в госсистемах, выявлять и не допускать в страну нарушивших законодательство. 

Другая инициатива делает недействительными решения о приеме в российское гражданство без присяги. Закон вступает в силу 21 ноября.

С 1 ноября Роскомнадзор начнет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков. Нововведение, как отметил спикер Госдумы, повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в соцсетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность распространяемой информации, считает он. С 11 ноября также вступает в силу закон, который позволит досрочно прекращать полномочия иностранных агентов в органах власти. 

С начала года депутаты Госдумы приняли семь законов, регулирующих сферу миграционной политики, еще шесть проектов находятся на рассмотрении, говорил в октябре Володин. В этой сфере, отмечал спикер Госдумы, было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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