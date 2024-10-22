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Госдума приняла в первом чтении три проекта об изменении миграционной политики

Ведомости

Депутаты Госдумы России одобрили в первом чтении три законопроекта, направленные на совершенствование миграционной политики, следует из сообщения на сайте Думы.

В частности, были одобрены законопроекты о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, штрафах за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции и разрешении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.

«Работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается. С начала года было принято семь законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще шесть находятся на рассмотрении, планируем их принять до декабря», – сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

Согласно одному из законопроектов, устанавливаются штрафы за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Для юридических лиц штраф составит от 5 млн до 10 млн руб., повторное нарушение будет наказываться штрафом от 10 млн до 60 млн руб.

16 октября парламентарии в первом чтении приняли законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений с наказанием в виде лишения свободы сроком на 8–15 лет и штрафом в 3–5 млн руб. 1 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации денег и иного имущества, полученных в результате организации незаконной миграции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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