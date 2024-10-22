Госдума приняла в первом чтении три проекта об изменении миграционной политики

«Работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается. С начала года было принято семь законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще шесть находятся на рассмотрении, планируем их принять до декабря», – сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.