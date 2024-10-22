Госдума приняла в первом чтении три проекта об изменении миграционной политики
Депутаты Госдумы России одобрили в первом чтении три законопроекта, направленные на совершенствование миграционной политики, следует из сообщения на сайте Думы.
В частности, были одобрены законопроекты о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, штрафах за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции и разрешении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.
«Работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается. С начала года было принято семь законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще шесть находятся на рассмотрении, планируем их принять до декабря», – сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.
Согласно одному из законопроектов, устанавливаются штрафы за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Для юридических лиц штраф составит от 5 млн до 10 млн руб., повторное нарушение будет наказываться штрафом от 10 млн до 60 млн руб.
16 октября парламентарии в первом чтении приняли законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений с наказанием в виде лишения свободы сроком на 8–15 лет и штрафом в 3–5 млн руб. 1 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации денег и иного имущества, полученных в результате организации незаконной миграции.